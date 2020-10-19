Голливудская актриса Шэрон Стоун похвасталась стильным образом для новой фотосессии

Звезда культового фильма "Основной инстинкт" поделилась смелым кадром у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото актриса позировала в брючном костюме. Судя по всему, пиджак она надела на голое тело, так как на снимке виднелась впечатляющая зона декольте. 62-летняя звезда задрала ножки на кресло, расставив их. Глядя на фото, сразу забываешь про возраст дивы, ведь выглядит она великолепно.

Стоит отметить, что поклонники Стоун оценили новый снимок, оставив под ним почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов восхищения.

«Великолепная!», «Абсолютно красивая, ты есть и всегда будешь моей любимой актрисой всех времен», «Спасибо за все ваши прекрасные фильмы и за всю работу, которую вы делаете», «Надеюсь, у вас все также хорошо, как вы выглядите!», «Шэрон, вы женщина-эпоха», «Богиня», «Милашка», «Красивая», «Всегда великолепно, всегда блестяще», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун удивила видом в повседневной жизни. Красотка актриса в 2001 году перенесла внутримозговое кровоизлияние, что сказалось на ее внешности. Впрочем, звезда не стесняется постаревшего лица и спокойно записывает видео, показывая себя крупным планом.

Напомним, что Шэрон Стоун в парике и мехах спутали с Мадонной, образ впечатляет: «Бомба».

Как сообщала Politeka, счастливая Шэрон Стоун показала, кто скрашивает ее старость: "Такая естественная!".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун в короткой рубашке закинула ногу за ногу, эффектный кадр: "Чертовски жаркая".