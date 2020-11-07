У 2020-2021 році українцям збираються тричі підвищити прожитковий мінімум

Як стало відомо Politeka.net, найближче Планове збільшення очікується вже в грудні, ще два закладені в державний бюджет на наступний рік. Такі цифри заклали в проект, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 5 листопада, пише "Хвиля".

У грудні буде підвищення мінімуму з 2118 до 2189 гривень. Крім того, сума для дітей до 6 років зросте до 1 921 гривні; для дітей від 6 до 18 років – до 2 395 гривень, для працездатних українців – до 2 270 гривень, для громадян, які втратили працездатність – до 1 769 гривень.

Наступного разу мінімум повинні підвищити в липні 2021 року – до 2294 гривень. При цьому для маленьких дітей в бюджеті закладена сума в 2013 гривень, для українців віком до 18 років – 2 510 гривень, для працездатних – 2 379 гривень, для тих, хто втратив працездатність – 1 854 гривні.

Друге підвищення в 2021 році жителі України отримають з грудня, розмір в загальному складе 2 393 гривень. ВИПЛАТИ для дітей до шести років збільшаться до 2100 гривень, для осіб 6-17 років сума складе 2 618 гривень, для працездатного населення – 2 481 гривню, для непрацездатних – 1 934 гривні.

Варто додати, що прожитковий мінімум впливає на розмір стипендій, пенсій, зарплат і багатьох соціальних виплат.

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