Стало известно, кому из украинцев придется работать до 65 лет ради получения выплат

Об этом пишет Обозреватель.

Тем украинцам, у которых к 60 годам не будет 18 лет стажа, придется работать еще пять лет.

И не стоит забывать, что требования по стажу будут ежегодно расти - по 12 месяцев до 2028 года.

Кто может уйти на заслуженный отдых в 65 лет:

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Чтобы в следующем году выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь как минимум 28 лет стажа. Но у украинцев будет возможность докупить год стажа, который обойдется в 31,6 тысяч гривен (в январе 2020 года было почти 25 тысяч).

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты, как предупреждает глава Минсоцполитики Марина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

Также мы предупреждали, что украинцам придется откладывать часть денег с зарплат, чтобы накопить на достойную пенсию.

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