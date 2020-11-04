Стало известно, кому из украинцев придется работать до 65 лет ради получения выплат
Об этом пишет Обозреватель.
Тем украинцам, у которых к 60 годам не будет 18 лет стажа, придется работать еще пять лет.
И не стоит забывать, что требования по стажу будут ежегодно расти - по 12 месяцев до 2028 года.
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Кто может уйти на заслуженный отдых в 65 лет:
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в 2021-м – до 18 лет стажа;
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в 2022-м – до 19 лет стажа;
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в 2023-м – до 20 лет стажа;
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в 2024-м – до 21 года стажа;
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в 2025-м – до 22 лет стажа;
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в 2026-м – до 23 лет стажа;
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в 2027-м – до 24 лет стажа;
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в 2028-м – до 25 лет стажа.
Чтобы в следующем году выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь как минимум 28 лет стажа. Но у украинцев будет возможность докупить год стажа, который обойдется в 31,6 тысяч гривен (в январе 2020 года было почти 25 тысяч).
Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.
Право на такие выплаты, как предупреждает глава Минсоцполитики Марина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.
"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.
Также мы предупреждали, что украинцам придется откладывать часть денег с зарплат, чтобы накопить на достойную пенсию.
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