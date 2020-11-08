Кілька годин тому був розкритий склад оновленої ВІА Гри після відходу Еріки Герцег і Ольги Меганської

Кілька годин тому Костянтин Меладзе розповів про те, хто увійшов до оновленого складу його групи. Відразу дві дівчини замінили попередніх солісток, причому своє місце зберегла тільки Уляна Синецька. Про це Костянтин Меладзе повідомив в ефірі шоу Вечірній Ургант, де і відбулося знайомство з виконавицями, пише Politeka.net. Ними виявилися Ксенія Попова і Софія Тарасова.

Ксенія Попова прославилася вперше ще під час участь в шоу Х-фактор 8. Дівчина була в команді Насті Каменських і покинула проект в першому прямому ефірі. Пізніше Ксенія співпрацювала з MARUV.

Ось як дівчина прокоментувала рішення приєднатися до нового складу групи в Instagram:

"Ще зовсім недавно я стояла на концертах в першому ряду. Я пам'ятаю, як слухала касети перед сном на своєму плеєрі і засипала в мріях. Дивилася мюзикли, бігала по квартирі, танцювала, малювала картинки в голові і просто мріяла. Я завжди розчинялася у творчості Костянтина! Здається, я чекала цього ціле життя! - ось саме з цієї фрази і почалася моя історія і нова глава в моєму житті під назвою: ВІА Гра», — написала співачка.

Що ж стосується Софії Тарасової, то про неї відомо не так багато, втім, сам Меладзе встиг розкрити карти, заявивши, що новий склад принципово відрізняється від «золотого».

"Тоді я просив їх танцювати, а зараз прошу співати. Але найголовніше-харизма, це найрідкісніша і найцінніша якість. Навчити співати можна кого завгодно", - розповідав Урганту Меладзе.

Потім він розповів, що Тарасова — наймолодша учасниця «ВІА Гра», дівчині тільки 19 років. Вона вже з юних років брала участь в дитячих пісенних конкурсах і встигла здивувати своїм талантом.

"Софія Тарасова абсолютно чудова молода артистка. Вона єдина учасниця за всі часи, яка годиться мені у внучки», - жартівливо зазначила Меладзе.

А ось Уляна Синецька-єдина солістка, яка залишилася після відходу попередніх її колег з групи. У ВІА Гре вона вже два роки, за її участю були записані пісні "Я полюбила монстра» (2018), «ЛюбоЛь» (2019) і" 1+1 " (2019). Дівчина з дитинства займається співом.

До "Віа Гри «вона брала участь в шоу» Голос «і»нова Фабрика зірок". Варто відзначити, що в мережі під постами дівчат самому Меладзе і співачка порадили зменшити оберти і бути "легше", адже вони дуже молоді і їм сіловало б набратися досвіду, а самому продюсеру змінити концепт групи.

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