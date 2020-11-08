Несколько часов назад был раскрыт состав обновленной ВИА Гры после ухода Эрики Герцег и Ольги Меганской

Несколько часов назад Константин Меладзе рассказал о том, кто вошел в обновленный состав его группы. Сразу две девушки заменили предыдущих солисток, причем свое место сохранила только Ульяна Синецкая. Об этом Константин Меладзе сообщил в эфире шоу Вечерний Ургант, где и состоялось знакомство с исполнительницами, пишет Politeka.net. Ими оказались Ксения Попова и София Тарасова.

Ксения Попова прославилась впервые еще во время участие в шоу Х-фактор 8. Девушка была в команде Насти Каменских и покинула проект в первом прямом эфире. Позже Ксения сотрудничала с MARUV.

Вот как девушка прокомментировала решение присоединиться к новому составы группы в Инстаграм:

«Еще совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду. Я помню, как слушала кассеты перед сном на своем плеере и засыпала в мечтах. Смотрела мюзиклы, бегала по квартире, танцевала, рисовала картинки в голове и просто мечтала. Я всегда растворялась в творчестве Константина! Кажется, я ждала этого целую жизнь! — вот именно с этой фразы и началась моя история и новая глава в моей жизни под названием: ВИА Гра», — написала певица.

Что же касается Софии Тарасовой, то о ней известно не так много, впрочем, сам Меладзе успел раскрыть карты, заявив, что новый состав принципиально отличается от «золотого».

«Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество. Научить петь можно кого угодно», - рассказывал Урганту Меладзе.

Затем он рассказал, что Тарасова — самая молодая участница «ВИА Гра», девушке только 19 лет. Она уже с юных лет участвовала в детских песенных конкурсах и успела удивить своим талантом.

«София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки», - шутливо отметила Меладзе.

А вот Ульяна Синецкая — единственная солистка, которая осталась после ухода предыдущих ее коллег из группы. В Виа Гре она уже два года, при ее участии были записаны песни «Я полюбила монстра» (2018), «ЛюбоЛь» (2019) и «1+1» (2019). Девушка с детства занимается пением.

До «Виа Гры» она участвовала в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд». Стоит отметить, что в сети под постами девушек самому Меладзе и певица посоветовали сбавить обороты и быть "полегче", ведь они очень молодые и им селовало бы набраться опыта, а самому продюсеру сменить концепт группы.

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