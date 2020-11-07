Ніколи не скажеш, що артистці скоро 60 років

Скандальна українська співачка Таїсія Повалій знову різко молоділа і розбурхала мережу новою зовнішністю

Свіжий знімок співачка, яка в останні роки гастролює по Росії, виклала у своєму Instagram-акаунті, передає Politeka.net.

На фото Повалій позує перед дзеркалом в спальні. На ній одягнена червона сукня або халат з глибоким декольте. Особа яскраво нафарбовано, а волосся акуратно укладені. Пікантність фотографії додав пишний бюст співачки і пронизливий погляд. У відображенні артистка виглядає дуже молодо, але ж скоро їй буде 60 років.

"Хороших вихідних!!!❤ ️ ",- побажала знаменитість усім.

Захоплені і в той же час спантеличені шанувальники ось що написали їй в коментарях:

"Я дуже вас люблю але не зрозумію ви якось змінилися або що? Ви стали не схожі на себе",

" Ого!!! Відразу не зрозумів хто це-Аллегрова або Валерія😂",

" Незвичайна!!!",

" Шикарна, як завжди 😍 😍 😍

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій показала, як розслабляється на свіжому повітрі. Артистка розслаблялася у себе на задньому дворі. Вона лежала в шезлонгу, насолоджуючись останніми літніми днями.

Нагадаємо, що розпатлана Повалій відверто розповіла про хворобу члена сім'ї: "Перестала їсти сама, протираємо їжу через сито і...".

Як повідомляла Politeka, 55-річна Таїсія Повалій ошелешила зовнішністю ляльки Барбі:»інша людина".

Також Politeka писала, що скандальна Повалій наважилася показати, як виглядає насправді: "що з обличчям?".