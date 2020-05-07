55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пять лет прожила в России и недавно вернулась на родину, ошарашила новой внешностью

Артистка поделилась с поклонниками новым фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадре звезда предстала совершенно с новым лицом. Она выглядит максимум на 30-35 лет, так как на ее лице нет ни одной морщинки. Певица улыбается подкачанными губами и смотрит в кадр. Вокруг нее расставлены разные цветы. Сама артистка выглядит тоже как цветок.

«Хочется расцветать вместе с зеленью!», - подписала артистка пост.

За час ее фото оценили более 1,5 тысячи раз. В комментариях молодеющее звезде оставили множество комплиментов.

"Другой человек", «Какая Прелесть, Нежность и Свежесть. А я, дожив, почти до 55, и не знала, как выглядит Весна», «Красавица», «Вау», «А так оно и есть Таисия.. вы прекрасны!», «Молодеют звёзды», «Вы сама неуведающий цветок», «Это мои самые любимые цветы, ещё жасмин добавить. Вы прекрасны во всём», «Прекрасно выглядите!», «Милая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий поделилась архивным видео. Артистка, на которую в последнее время свалилось немало бед, поблагодарила преданных поклонников за поддержку.

Напомним, что Повалий поразила изменениями во внешности на карантине, видео облетело сеть: "Что с лицом?".

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий сразила наповал, запев на украинском: «Слезы на глазах».