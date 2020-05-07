55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пять лет прожила в России и недавно вернулась на родину, ошарашила новой внешностью

Артистка поделилась с поклонниками новым фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадре звезда предстала совершенно с новым лицом. Она выглядит максимум на 30-35 лет, так как на ее лице нет ни одной морщинки. Певица улыбается подкачанными губами и смотрит в кадр. Вокруг нее расставлены разные цветы. Сама артистка выглядит тоже как цветок.

«Хочется расцветать вместе с зеленью!», - подписала артистка пост.

За час ее фото оценили более 1,5 тысячи раз. В комментариях молодеющее звезде оставили множество комплиментов.

"Другой человек", «Какая Прелесть, Нежность и Свежесть. А я, дожив, почти до 55, и не знала, как выглядит Весна», «Красавица», «Вау», «А так оно и есть Таисия.. вы прекрасны!», «Молодеют звёзды», «Вы сама неуведающий цветок», «Это мои самые любимые цветы, ещё жасмин добавить. Вы прекрасны во всём», «Прекрасно выглядите!», «Милая», - пишут пользователи сети.

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повалий

Ранее мы писали, что Таисия Повалий поделилась архивным видео. Артистка, на которую в последнее время свалилось немало бед, поблагодарила преданных поклонников за поддержку.

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Дорогие мои друзья! Спасибо вам, что так чувствуете мое внутреннее состояние! Эти тонкие нити — какая-то возвышенная связь! Мы как учителя друг другу! Вы берёте для себя что-то ценное от моего пути, я учусь у вас, мои дорогие! Часто перечитываю ваши комментарии, бывает много раз, анализирую ваше отношение к жизни, ведь мы делимся своим жизненным опытом, не понимая, что именно происходит между нами! Даже в коротких комментариях я чувствую глубину и важность сказанного для меня! ⠀ Знаю точно — ничего в жизни не происходит просто так! Все даётся нам с какой-то важной целью! И только созидательные светлые мысли могут творить чудеса! Что нас ждёт впереди, ни вы, ни я не знаем! Я с лета не знаю, что меня ждёт)😀 Меня все процессы коснулись немного раньше! Запрет юбилейного концерта, мои переломчики на ножке, все я прохожу с благодарностью за прожитые испытания и за колоссальный опыт, полученный в жизни, которому меня никто не сможет больше научить! ⠀ Итак! Если вам нужен мой пример, он прост — я очень сильно Люблю Жизнь!!! Поднимаясь над ситуациями, я смотрю в небо! Ведь там свои четкие законы! После ночи обязательно наступает день! И после весны придет лето! И будет какое-то разрешение сложившейся ситуации, и будет оно обязательно с плюсами, потому что НАМ НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! НАМ НАДО ЛЮБИТЬ СИЛЬНЕЕ! ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО И ТАК ПРЕКРАСНО!!! ЖИВЕМ!!! ❤️❤️❤️ ⠀ #povaliy #повалий #таисияповалий #намнадолюбитьсильнее #намнадожитьдальше

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Напомним, что Повалий поразила изменениями во внешности на карантине, видео облетело сеть: "Что с лицом?".

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий сразила наповал, запев на украинском: «Слезы на глазах».