Никогда не скажешь, что артистке скоро 60 лет

Скандальная украинская певица Таисия Повалий снова резко молодела и взбудоражила сеть новой внешностью

Свежий снимок певица, которая в последние годы гастролирует по России, выложила в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net.

На фото Повалий позирует перед зеркалом в спальне. На ней одето красное платье или халат с глубоким декольте. Лицо ярко накрашено, а волосы аккуратно уложены. Пикантность фотографии добавил пышный бюст певицы и пронзительный взгляд. В отражении артистка выглядит очень молодо, а ведь скоро ей будет 60 лет.

"Хороших выходных!!!❤️", - пожелала знаменитость всем.

Восхищенные и в тоже время озадаченные поклонники вот что написали ей в комментариях:

"Я очень вас люблю но не пойму вы как-то изменились или что? Вы стали не похожи на себя",

" Ого!!! Сразу не понял кто это- Аллегрова или Валерия😂",

" Необыкновенная!!!",

" Шикарная, как всегда 😍😍😍

Ранее мы писали, что Таисия Повалий показала, как расслабляется на свежем воздухе. Артистка расслаблялась у себя на заднем дворе. Она лежала в шезлонге, наслаждаясь последними летними деньками.

Напомним, что растрепанная Повалий откровенно рассказала о болезни члена семьи: "Перестала есть сама, протираем еду через сито и...".

Как сообщала Politeka, 55-летняя Таисия Повалий ошарашила внешностью куклы Барби: «Другой человек».

Также Politeka писала, что скандальная Повалий осмелилась показать, как выглядит на самом деле: "Что с лицом?".