Скандальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в России, рассказала о своих проблемах
Звезда показала "свои крылья" на улице, сообщает Politeka.net. Повалий была одета в белую кофту и юбку, а сверху накинула плащ. Также певица обула кроссовки. При этом наряд никак не подчеркивал фигуру знаменитости.
Артистка распустила волосы, из-за чего ее вид кажется растрепанным, и улыбалась, ее макияж был сделан с акцентом на глаза.
"Смотрите, вот МОИ КРЫЛЬЯ!!! НА ВСЕ НЕБО!!! 🙏💗☀️✨🌟 💫 Скоро полетим!!! 🙏❤️🔥💪", - написала звезда, указав на фото на небо.
В посте Таисия рассказала о состоянии члена своей семьи - больной кошки, Ксюши. Звезда рассказала, что сейчас поддерживает ее препаратами, поэтому животному стало лучше.
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Однако питомец перестал питаться поэтому сейчас ее кормят едой, перетертой через сито.
"С другой стороны, Ксюшенька перестала есть сама, протираем еду через сито и кормим со шприца, думаю, зубы болят, жевать тяжело!", - написала звезда.
"Здоровья нашим любимцам!!!❤️❤️❤️❤️❤️", - написала в конце артистка.
За полчаса пост собрал почти 600 лайков и много комментариев:
"Вау!!!!! Вот это красотка!!!🔥 Новый имидж вам так идёт!!!! 💝👍😍 Супер!!! Таечка, возьмите нас с собой в полет, а? Очень хочется движухи!!!", "Какая Вы модная и красивая!!!!! И, как всегда, на всё глядит своим взглядом)", "❤️ здоровья Ксюшеньке! Таечка, вы очаровательны👏👏👏❤️👍", "Нежная,прекрасная любимая😍😍😍😍😻❤️🤗", "Вы шикарны)", "Ну какая же Вы хорошенькая!!!!Шикарная женщина!!!!🔥🔥🔥🔥Там в саду все мужчины попадали штабелями,при виде ТАКОЙ красотки,вот 💯!!!!", "Вы просто супер, красотулька!!! 🔥🔥🔥 Шикарная, неотразимая!!!😍😍😍", "Таечка, милая, нежная, просто Куколка❤️🔥.А Ксюше- Здоровья, выживет ,обязательно. Дай ,Вам, Бог!!!".
Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».
Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".
Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.