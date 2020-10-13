Скандальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в России, рассказала о своих проблемах

Звезда показала "свои крылья" на улице, сообщает Politeka.net. Повалий была одета в белую кофту и юбку, а сверху накинула плащ. Также певица обула кроссовки. При этом наряд никак не подчеркивал фигуру знаменитости.

Артистка распустила волосы, из-за чего ее вид кажется растрепанным, и улыбалась, ее макияж был сделан с акцентом на глаза.

"Смотрите, вот МОИ КРЫЛЬЯ!!! НА ВСЕ НЕБО!!! 🙏💗☀️✨🌟 💫 Скоро полетим!!! 🙏❤️🔥💪", - написала звезда, указав на фото на небо.

В посте Таисия рассказала о состоянии члена своей семьи - больной кошки, Ксюши. Звезда рассказала, что сейчас поддерживает ее препаратами, поэтому животному стало лучше.

Однако питомец перестал питаться поэтому сейчас ее кормят едой, перетертой через сито.

"С другой стороны, Ксюшенька перестала есть сама, протираем еду через сито и кормим со шприца, думаю, зубы болят, жевать тяжело!", - написала звезда.





"Здоровья нашим любимцам!!!❤️❤️❤️❤️❤️", - написала в конце артистка.

За полчаса пост собрал почти 600 лайков и много комментариев:

"Вау!!!!! Вот это красотка!!!🔥 Новый имидж вам так идёт!!!! 💝👍😍 Супер!!! Таечка, возьмите нас с собой в полет, а? Очень хочется движухи!!!", "Какая Вы модная и красивая!!!!! И, как всегда, на всё глядит своим взглядом)", "❤️ здоровья Ксюшеньке! Таечка, вы очаровательны👏👏👏❤️👍", "Нежная,прекрасная любимая😍😍😍😍😻❤️🤗", "Вы шикарны)", "Ну какая же Вы хорошенькая!!!!Шикарная женщина!!!!🔥🔥🔥🔥Там в саду все мужчины попадали штабелями,при виде ТАКОЙ красотки,вот 💯!!!!", "Вы просто супер, красотулька!!! 🔥🔥🔥 Шикарная, неотразимая!!!😍😍😍", "Таечка, милая, нежная, просто Куколка❤️🔥.А Ксюше- Здоровья, выживет ,обязательно. Дай ,Вам, Бог!!!".

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.