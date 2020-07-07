Запроданка Таисия Повалий ошарашила своей внешностью
На своей странице в соцсети известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась откровением в новой музыкальной композиции. Также она показала свое фото, которое и привлекло основное внимание, передает Politeka.net.
На фото лицо Повалий показано большим планом. Ее кожа неровная, видно большое количество тонального средства.
Внешность певицы раскритиковали в сети. Пользователи Интернета пишут, что Повалий теперь вообще не возможно узнать.
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«Что то с Повалий происходит, опять поменялась лице, хуже», «А кто это?», «Плохо выглядит», «Что у вас с лицом, оно не естественное», «Боже, что с лицом, не узнать», «Что-то с лицом, оно стали искусственным», «Фото без фильтров, но с тонной грима», «Господи, что случилось с вами, где красавица Таисия», - пишут фолловеры артистки.
Напомним, ранее сама Повалийпризналась, что из-за чрезмерного увлечения уколами ботокса она на время потеряла голос.
Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».
Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".
Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.