Запроданка Таисия Повалий ошарашила своей внешностью

На своей странице в соцсети известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась откровением в новой музыкальной композиции. Также она показала свое фото, которое и привлекло основное внимание, передает Politeka.net.

На фото лицо Повалий показано большим планом. Ее кожа неровная, видно большое количество тонального средства.

Внешность певицы раскритиковали в сети. Пользователи Интернета пишут, что Повалий теперь вообще не возможно узнать.

«Что то с Повалий происходит, опять поменялась лице, хуже», «А кто это?», «Плохо выглядит», «Что у вас с лицом, оно не естественное», «Боже, что с лицом, не узнать», «Что-то с лицом, оно стали искусственным», «Фото без фильтров, но с тонной грима», «Господи, что случилось с вами, где красавица Таисия», - пишут фолловеры артистки.

Напомним, ранее сама Повалийпризналась, что из-за чрезмерного увлечения уколами ботокса она на время потеряла голос.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.