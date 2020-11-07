Раскрыты подробности урезания пенсий украинцев

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

Она предупредила, что в скором времени размер пенсий сократится с 29 до 20% от средней зарплаты.

Так, украинцы, которые сейчас получают около 10 тысяч гривен, при выходе на пенсию будут получать от государства всего 2 тысячи гривен.

"Уже сейчас имеем среднюю пенсию 29% от средней зарплаты, а в перспективе будет не более 20%. Например, имея зарплату 10 тысяч гривен, человек получит 2 тысячи гривен пенсии. Вот об этом говорил премьер. Будет ли это и пенсия, которая обеспечит достойную жизнь? Точно нет", – цитирует Лазебную пресс-служба ведомства.

Чтобы не было проблем с выплатами, в Минсоцполитики инициируют запуск накопительной пенсионной системы, при которой украинцы самостоятельно будут откладывать деньги на пенсию.

Лазебная также предложила собирать дополнительные средства с работающих украинцев уже с 1 января следующего года.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех граждан, кто никогда официально не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты, как уверяет министр социальной политикиМарина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она нюансы пенсионной системы в Украине.

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