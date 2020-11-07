Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

На тлі зростання популярності і числа підписників, Анна Заворотнюк вирішила поцікавитися, який контент до душі її шанувальникам.

Щоб якось розбурхати публіку, дочка "моєї прекрасної няні" супроводила публікацію ніжним знімком, на якому Анна позує в чорній сукні на ліжку, трохи оголивши свої розкішні ніжки.

"Привіт друзі мої. Вас тут багато новеньких. Розкажіть мені як давно ви на мене підписані? І чому? Який контент Вам найбільше цікавий? Я хочу сказати, що я вами дуже дорожу, і мені здається, що ми з вами багато в чому дуже схожі", - написала вона під знімком.

"Добрий день. Я підписана на Вас по моєму з липня-серпня 2019. Дуже цікавий ваш профіль, так як у вас тут дуже затишно, і багато краси) і ви шалено приємна людина, мотивуючий кожен день", "я підписана недавно і мені все подобається", "з 13 березня 2020. Підписався через одну випадковість (які не випадкові). Подобається просто милуватися вашою красою. Отримую величезне задоволення читаючи ваші пости і найголовніше подобається те, як ви нестандартно, цікаво, мислите", "Ань, ти така класна", "Ганнуся, я на рік молодше вашої мами. З 2006 року прихильниця вашої мами, дуже люблю Настусю, так ось і про вас дізналась. Ти дуже схожа на маму, розумна , добра, розважлива дівчина, красуня, підписалася на тебе. Вірю тобі, люблю, бажаю добра і всього самого найкращого вашій родині, процвітання!", "Ну, я підписана через те що ти дуже красива", - написали шанувальники під фото.

Раніше ми розповідали, як дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк влаштувала спокусливу фотосесію.

Так, її дочка Анна позувала одягненою в чорне коротке плаття в горошок, що відкриває стрункі ноги моделі, також на ній стильний плащ і високі чорні чоботи.

Фанати оцінили нові фотографії знаменитості, написавши багато компліментів.

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