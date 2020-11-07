Українцям роз'яснили, як отримати лікарняні виплати
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію надали на офіційній сторінці Фонд соціального страхування у Facebook.
Порядок отримання матеріального забезпечення від Фонду:
- Перш за все, отриманий у закладі охорони здоров'я листок непрацездатності працівник повинен передати уповноваженій особі на підприємстві для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які надаватиметься матеріальне забезпечення).
- Далі документ передається на розгляд комісії із соціального страхування організації.
- Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
- Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
- Виплата роботодавцем будуть здійснені найближчим часом після дня призначення допомоги термін, встановлений для виплати заробітної плати.
Раніше стало відомо, що українці можуть позбутися пенсій через прикру помилку при заповненні трудових книжок. Так житель села Микільське мало не втратив пенсійні виплати, тому що ще 35 років тому в документі неправильно вказали його ім'я.
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У підсумку місцеве управління ПФУ відмовилося зараховувати громадянину чотири роки стажу, і йому довелося доводити свою правоту в суді. Чоловікові вдалося відстояти свою пенсію за допомогою юристів, але іншим може пощастити менше.
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