У відомстві зазначили, що фінансування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється Фондом на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від строку подання якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

Виплата роботодавцем будуть здійснені найближчим часом після дня призначення допомоги термін, встановлений для виплати заробітної плати.

Раніше стало відомо, що українці можуть позбутися пенсій через прикру помилку при заповненні трудових книжок. Так житель села Микільське мало не втратив пенсійні виплати, тому що ще 35 років тому в документі неправильно вказали його ім'я.

У підсумку місцеве управління ПФУ відмовилося зараховувати громадянину чотири роки стажу, і йому довелося доводити свою правоту в суді. Чоловікові вдалося відстояти свою пенсію за допомогою юристів, але іншим може пощастити менше.

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