Украинцам разъяснили, как получить больничные выплаты
Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию предоставили на официальной страничке Фонд социального страхования в Facebook.
Порядок получения материального обеспечения от Фонда:
- Прежде всего, полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник должен передать уполномоченному лицу на предприятии для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определение страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).
- Далее документ передается на рассмотрение комиссии по социальному страхованию организации.
- Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.
- Страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего осуществляется перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.
- Выплата работодателем будут осуществлены в ближайшее время после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.
Ранее стало известно, что украинцы могут лишиться пенсий из-за досадной ошибки при заполнении трудовых книжек. Так житель села Никольское чуть не потерял пенсионные выплаты, потому что еще 35 лет назад в документе неправильно указали его имя.
Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя: «На Сопонару похожа»
Внук Пугачевой прервал молчание об отношениях с отцом, который сломал нос Орбакайте: "Затрону наконец эту тему..."
Массовое отравление людей на Одесчине, один ребенок впал в кому: "купили на Привозе"
Добронравову нашли замену в "Сватах", Иван Будько уже не тот: "Совсем старик, аж сердце сжалось"
В итоге местное управление ПФУ отказалось засчитывать гражданину четыре года стажа, и ему пришлось доказывать свою правоту в суде. Мужчине удалось отстоять свою пенсию при помощи юристов, но другим может повезти меньше.
Напомним, в Украине грядет новое повышение пенсий на 11%, но повезет не всем
Как сообщала Politeka, тысячи украинцев останутся без пенсии из-за новых правил, кто пострадает: "До 2028 года..."
Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты