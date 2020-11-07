В ведомстве отметили, что финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

Выплата работодателем будут осуществлены в ближайшее время после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Ранее стало известно, что украинцы могут лишиться пенсий из-за досадной ошибки при заполнении трудовых книжек. Так житель села Никольское чуть не потерял пенсионные выплаты, потому что еще 35 лет назад в документе неправильно указали его имя.

В итоге местное управление ПФУ отказалось засчитывать гражданину четыре года стажа, и ему пришлось доказывать свою правоту в суде. Мужчине удалось отстоять свою пенсию при помощи юристов, но другим может повезти меньше.

Напомним, в Украине грядет новое повышение пенсий на 11%, но повезет не всем

Как сообщала Politeka, тысячи украинцев останутся без пенсии из-за новых правил, кто пострадает: "До 2028 года..."

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты