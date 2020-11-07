Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко зачарувала красою



Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на її сторінці в Instagram.



Вже кілька років Соня живе в США і вчиться в школі Дизайну Парсонс, а також будує кар'єру моделі і веде свій блог.

Судячи з геолокації, знімок був зроблений в Центральному парку Нью-Йорка.



На опублікованому фото Соня постала в теплій накидці і бежевій шапочці, яка зрадила образу співачки чарівності.

"Чарівна", "розкішна", "красива у вас бабуся", "Очаровашка", "кохана", - розсипалися схвальними словами шанувальники Соні в коментарях до посту.



Раніше Соня влаштувала фотосесію в машині в спокусливому вбранні. На фото співачка сидить в авто з відкритими дверцятами. Стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте ідеально підкреслив неймовірну фігуру внучки знаменитої Ротару. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.







Нагадаємо, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.

Як повідомляла Politeka, вічно молода Софія Ротару засвітила всю свою сім'ю на святі.

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