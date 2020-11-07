Російський актор і зірка серіалу "Свати" Анатолій Васильєв не може похвалитися успіхами на любовному фронті

Про це пише Стархіт.

Васильєв завжди користувався популярністю серед дівчат в Школі-студії МХАТ, і першою законною дружиною стала Тетяна Іцикович.

У 1978 році у них народився первісток, але поява дитини не зміцнила союз. І пара розлучилася, коли їхньому синові було всього 4 роки.

Пізніше Тетяна Васильєва зізнавалася, що паралельно крутила роман з режисером Валентином Плучеком.

"Не знаю, як Толя з цим мирився, вважаю, йому було не до мене. Хоча він говорив, що стояв під кабінетом Плучека і дивився. А що дивитися? Ну прийди і набий морду!",- розповідала жінка раніше в ефірі російського телеканалу.

Потім Тетяна Васильєва закрутила роман з Михайлом Державіним: про інтригу знали майже всі в театрі, але Анатолій знову нічого не робив.

"Міша ще був одружений. Коли Ніна Будьонна їхала відпочивати, я переселялася до нього з речами. Ми слухали джаз, він мене водив по гостям в такі будинки, в яких би я ніколи не опинилася сама по собі. Мене все сприймали як "похідну дружину" за відсутності справжньої, а мені було абсолютно все одно. Все закінчилося, коли він познайомився з Роксаною Бабаян, це було закономірно і гармонійно», - продовжила згадувати Тетяна.

Шлюб розпався, коли Тетяна зустріла Георгія Мартиросяна і розповіла чоловікові про зради. Тоді актор перший і останній раз вдарив дружину.

"Не знаю, чому для нього це була така несподіванка. Він весь час знімався, я була з головою в роботі. У нього були любовні зв'язки, у мене... Але чоловікові, напевно, важче усвідомити невірність дружини. Той Васильєв, якого я полюбила в Школі-студії МХАТ, був зовсім іншою людиною — дуже талановитим і красивим. Він міг грати все! Таким людям потрібна дружина-адміністратор, потрібно поклоніння, але я не могла постійно захоплюватися ним, у мене не було на це часу і бажання», — виправдовувалася раніше колишня дружина Васильєва.

Сам же Анатолій після розлучення всіляко уникав колишню дружину і спільних дітей.

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