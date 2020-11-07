Российский актер и звезда сериала "Сваты" Анатолий Васильев не может похвастаться успехами на любовном фронте

Об этом пишет Стархит.

Васильев всегда пользовался популярностью среди девушек в школе-студии МХАТ, и первой законной супругой стала Татьяна Ицыкович.

В 1978 году у них родился первенец, но появление ребенка не укрепило союз. И пара развелась, когда их сыну было всего 4 года.

Позже Татьяна Васильева признавалась, что параллельно крутила роман с режиссером Валентином Плучеком.

«Не знаю, как Толя с этим мирился, полагаю, ему было не до меня. Хотя он говорил, что стоял под кабинетом Плучека и смотрел. А что смотреть? Ну приди и набей морду!», - рассказывала женщина ранее в эфире российского телеканала.

Потом Татьяна Васильева закрутила роман с Михаилом Державиным: об интриге знали почти все в театре, но Анатолий опять ничего не предпринимал.

«Миша еще был женат. Когда Нина Буденная уезжала отдыхать, я переселялась к нему с вещами. Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых бы я никогда не оказалась сама по себе. Меня все воспринимали как «походную жену» в отсутствие настоящей, а мне было совершенно все равно. Все закончилось, когда он познакомился с Роксаной Бабаян, это было закономерно и гармонично», - продолжила вспоминать Татьяна.

Брак распался, когда Татьяна встретила Георгия Мартиросяна и рассказала мужу об изменах. Тогда актер первый и последний раз ударил жену.

«Не знаю, почему для него это была такая неожиданность. Он все время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня... Но мужчине, наверное, тяжелее осознать неверность жены. Тот Васильев, которого я полюбила в Школе-студии МХАТ, был совсем другим человеком — очень талантливым и красивым. Он мог играть все! Таким людям нужна жена-администратор, нужно поклонение, но я не могла постоянно восхищаться им, у меня не было на это времени и желания», — оправдывалась ранее бывшая жена Васильева.

Сам же Анатолий после развода всячески избегал бывшую жену и общих детей.

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