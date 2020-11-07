Розкрито склад оновленої ВІА Гри після того, як з гурту пішли Еріка Герцег і Ольга Меганська

Про це поінформував Instagram-аккаунт "MeladzeMusic".

Так, в мережі вперше було опубліковано фото, на якому можна побачити нових солісток популярної групи.

Судячи з публікації в акаунті, Костянтин Меладзе запросив в оновлену ВІА Гру Уляну Синецьку, Софію Тарасову і Ксенію Попову.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і засипали нових вокалісток захопленими коментарями.

"Красуня. Спасибі, Костянтин, що завжди вибираєте красивих дівчат з прекрасними голосами, щоб ми могли насолоджуватися цим божеством", "віра дуже постаралася вибрати", "а мені сподобалося.

Які красиві дівчатка. Брюнетка просто", " класний склад! Ось всі подобаються!! І голос. І зовнішність. 100% попадання! Рикошет", " Кучерява дівчина залишилася тільки ... ну ясно", "Кучерява що то зовні зовсім не дуже ІМХО", " Ось це бомба. Так несподівано. Така новина!!! Давно так не шокували"," все не те,тому що це не Надя, і не Віра"," справжні таланти тільки в Україні"," виглядають як наймолодша Віагра", - написали фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Меладзе дісталося після оновлення складу ВІА Гри.

Костянтин Меладзе вирішив не морочитися з заміною співачкам і вирішив повністю оновити "ВІА Гру", за що відомому продюсеру дісталося від фанатів в соціальних мережах.

Деякі коментатори посміялися над діями Меладзе і запропонували йому змінити назву колективу, а були й такі, які припустили, що новий склад "ВІА Гри" все одно приречений через ревниву віру Брежнєвої.

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