Українці вже можуть готуватися до чергового підвищення цін на газ

Про це попередила експерт Оксана Запорізька в інтерв'ю Обозревателю.

За її словами, незважаючи на підвищення цін на паливо у листопаді, газ все одно буде дорожчати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня і листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис.кубометрів з ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – попереджає експерт з питань енергетики.

Інший експерт Тетяна Бойко стверджує, що зараз немає передумов для зниження цін на газ. Тому з метою економії вона радить українцям користуватися річними тарифами на паливо.

"Тим, хто використовує газ для опалення, раджу річний, тому що поки немає підстав сподіватися, що ціни далі будуть знижуватися", – підкреслила вона в спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Також "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, що може позначитися на платіжках за тепло. Ціна на газ становить до 80% у складовій вартості тепла.

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