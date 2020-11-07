Украинцы уже могут готовиться к очередному повышению цен на газ

Об этом предупредила эксперт Оксана Запорожская в интервью Обозревателю.

По ее словам, несмотря на ноябрьское повышение цен на топливо, газ все равно будет дорожать вплоть до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – предупреждает эксперт по вопросам энергетики.

Другой эксперт Татьяна Бойко утверждает, что сейчас нет предпосылок для снижения цен на газ. Поэтому с целью экономии она советует украинцам пользоваться годовыми тарифами на топливо.

"Тем, кто использует газ для отопления, советую годовой, потому что пока нет оснований надеяться, что цены дальше будут снижаться", – подчеркнула она в общении с журналистами.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Также "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, что может сказаться на платежках за тепло. Цена на газ составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

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