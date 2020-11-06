Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес похвалилась подкачанным и молодым телом в купальнике

Не так давно сама Лопес рассказала, что она питается правильно, но никогда не отказывается от вкусного тортика или какой-нибудь другой вкусности. Об этом пишет Politeka.net. Также Лопес не верит в голодание, потому есть энергетически богатую пищу.

Оставаться подтянутой независимо от ее режима помогает буквальная одержимость спортом. Лопес не перестает заниматься даже в собственный день рождения.

«Иногда, после насыщенного дня или рабочего дня, переходящего в ночь, мне хочется пропустить тренировку, но я говорю себе: просто встань и иди в спортзал, это займет всего лишь час», — рассказывала однажды звезда. Как видно на фото, даже в простых купальниках Лопес выглядит отменно.

Можно сказать, что ей будто снова 30 и вид при этом без пластики у Лопес невероятно ухоженный. Джениффер Лопес придерживается диеты для ускорения метаболизма, которую разработала Хейли Помрой. Основу рациона ее диеты составляют свежие фрукты, овощи, зерновые культуры, яйца, мясо, рыба и птица.

Отметим, после того, как артистка выступила в 2002 году с синглом Jenny from the Block, слава ее начала активно возрастать, а каждое появление на публике обсуждалось в разы чаще, чем ранее. Лопес смогла не только добиться успеха за это время, но еще и укрепила свои собственные позиции среди конкуренток.

Каждое шоу в туре позволяет ей пополнять банковский счет на семизначную сумму.

В блестящем костюме с глубоким вырезом 51-летняя Лопес выглядела превосходно. Согласно данным в сети, Джей Ло в среднем зарабатывает $2,2 млн за одно выступление в ходе тура, поэтому скандальные кадры с ее участием ее мало заботят. В сети в свою очередь отмечают, что Лопес нравится им даже такой, в забавном положении.

«Одна любовь к ней, даже так забавно️❤️💯💯💯Рико, у тебя богатое тельце, прекрасных поцелуев 🔥🔥; поза богини, какая разница как💦💦; и смешно и страстно👅🥒; Для меня это совершенство !! ✨; Мы все можем согласиться с тем, что Дженнифер Лопес - самая красивая женщина в мире 🗣; Очень мило🤗😘😘⚘; Хочу носить платье у бассейна небрежно! #Vibes; Кажется с позой намудрили; Боже, когда она родилась, она прошла 10 раз в очереди за красотой, прежде чем Бог послал ее на землю 🤧 ♥ ️queen pls».

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