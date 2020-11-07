Курс валют в Україні 7 листопада застигне на місці перед грандіозною атакою гривні, долару і євро буде "не солодко"
Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі економістів.
Передбачається, що Долар після вихідних змусить затамувати подих, адже гривня зі старту відбере у нього 0,2268 копійки. Схожа доля чекає і курс євро, який в понеділок обвалиться на 0,1574 копійки.
Згідно з прогнозом НБУ, курс валют 7 листопада буде наступним:
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100 доларів – 2836,43 грн;
100 євро - 3358,19 грн.
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До цього ми розповідали, що в Україні має намір підняти курс долар. Він нагадав, що рівень життя в Україні вважається одним з найгірших в Європі.
"Ми вже опустилися нижче Молдови й опускатися ще є куди. Це один з наслідків курсової політики. Раніше прозвучала така фраза:"30 гривень за долар - це нормально". Ясно, що це не президент придумав. Очевидно, що він в економіці не розбирається, а тим більше у фінансових балансах", - вважає економіст.
Водночас згідно з твердженням Новака, зростання курсу гривні навпаки - вигідне українським експортерам.
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