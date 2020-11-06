Український шоумен і актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач знову з'явиться в студії шоу " Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, образ зірки для нового випуску програми показали в соціальній мережі "Instagram". Він вибрав картатий костюм трійку з яскравою хусточкою в рожеву цяточку, який злегка недбало заштовхав в нагрудну кишеню. Юрій Ткач сфотографувався на тлі блискучих декорацій "Танців з зірками" з променистою посмішкою і розстебнутим піджаком.

"В одинадцятому прямому ефірі ведучим зоряного балкона стане шоумен, учасник зоряної команди ВТП на шоу "Маскарад" (@maskarad_1plus1) Юрій Ткач (@yuriy_tkach). А це означає, що море гумору і гарного настрою гарантовано😉", - повідомили організатори шоу телеканалу "1+1".

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про повернення Юрія Ткача В шоу, і не всі залишилися задоволені таким рішенням продюсерів:

"Я вгадала!!! Юрчик класний!!!"; "Мені, звичайно, дуже подобається Ткач, але Ткач же був уже суддею, а коли буде Різатдінова?"; "Знову, щось дуже багато його"; " знову?🙈 артисти закінчилися"; "Ура!!!! Круто... ефір буде суперррррр🎉 🎉 🎉"; "Красунчик 😍😍😍❤️❤️❤️"; "так, 1 + 1 такий міжсобойчик. Певне коло, яке ходить по різних програмах каналу".

Нагадаємо, окрилений Ткач з "Квартал 95 «показав, в чому ніколи не відмовляє своїй красуні-доньці:»Папкіна любов".

Як повідомляла Politeka, Кошовий і Ткач з «Кварталу 95» з дружинами і дітьми похвалилися розвагами в лісі.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «вразив українців сумним виглядом, несподіване фото:»Режим ждуна включений".