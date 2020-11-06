Украинский шоумен и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач снова появится в студии шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, образ звезды для нового выпуска программы показали в социальной сети "Инстаграм". Он выбрал клетчатый костюм тройку с ярким платочком в розовую крапинку, который слегка небрежно затолкал в нагрудный карман. Юрий Ткач сфотографировался на фоне блестящих декораций "Танців з зірками" с лучезарной улыбкой и расстегнутым пиджаком.

"В одиннадцатом прямом эфире ведущим звездного балкона станет шоумен, участник звездной команды ПТП на шоу «Маскарад» (@ maskarad_1plus1) Юрий Ткач (@yuriy_tkach). А это значит, что море юмора и хорошего настроения гарантирован 😉", - сообщили организаторы шоу телеканала "1+1".

Пользователи социальной сети в комментариях высказались о возвращении Юрия Ткача в шоу, и не все остались довольны таким решением продюсеров:

"Я угадала!!! Юрчик классный!!!"; "Мне, конечно, очень нравится Ткач, но Ткач же был уже судьей, а когда будет Ризатдинова?"; "Опять, что-то очень много его"; "Опять?🙈 артисты закончились"; "Ура!!!! Круто... эфир будет суперррррр🎉🎉🎉"; "Красавчик 😍😍😍❤️❤️❤️"; "Да, 1+1 такой междусобойчик. Определенный круг, который ходит по разным программам канала".

Напомним, окрыленный Ткач из «Квартал 95» показал, в чем никогда не отказывает своей красавице-дочке: «Папкина любовь».

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» поразил украинцев грустным видом, неожиданное фото: «Режим ждуна включен».