Актриса і зірка "Кварталу 95" Олена Кравець на лікарняному підтримує зв'язок з шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Так, українська актриса вирішила записати нове відеозвернення, присвячене зйомкам нових випусків "Вечірнього Кварталу".

Ролик був опублікований на сторінці офіційного фан-клубу Олени Кравець в Instagram.

Популярні новини зараз

Кравець з "Квартал 95" після важкої хвороби терміново звернулася до українців: "Я дуже люблю…"

"Наречена" Харламова забула про пристойність і задерла ніжку в зухвалому міні: "Яка ви..."

Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни: "Така гаряча"

Зірка "Сватів" вразила зовнішнім виглядом, фото перевтілення: "Зовсім інша"
Показати ще

"Вам, можливо, здається, що ми перенесли зйомки Вечірнього кварталу до нас додому, але це не так... За два дні до зйомок виявилося, що мою сім'ю не оминув вірус, і мене особисто.. Я була змушена пропустити зйомку...",- розповіла Олена Кравець.

Актриса також додала, що не встигла заразити своїх колег по знімальному цеху китайським вірусом, тому зйомки відбулися.

"За це (зйомки нових випусків - ред.) я хочу подякувати дівчатам з жіночого кварталу за те, що вони в дуже обмежені терміни змогли мене підмінити. Спасибі вам, дівчатка, спасиво вам, хлопці. Всім бажаю міцного здоров'я і гарного перегляду", - резюмувала Олена Кравець у своєму новому відеозверненні.

У фан-клубі актриси також додали, що зараз Олена Кравець здорова, а ролик був записаний в кінці серпня.

"Бачили, бачили. І в кожній актрисі відчувалася присутність Олени. Одужуйте і чекаємо яскраву Зірочка кварталу в ефірі"," Тримайтеся", "Одужання якнайшвидшого", "Оленка, видужуй швидше. Щастя тобі", "Продовжуйте радувати своїх шанувальників!", "Одужуйте і будьте здорові, чекаємо Вас в кварталі", - підтримали її українці в коментарях під відеороликом.

Нагадаємо, колега Олени Євген Кошовий повідомив, що у неї виявили Китайський вірус і що в нових випусках шоу її будуть замінювати інші артистки з "жіночого кварталу".

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

Як повідомляла Politeka, ефектна Кравець вразила моложавим чином: унікальне фото.