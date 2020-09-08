Актриса і зірка "Кварталу 95" Олена Кравець на лікарняному підтримує зв'язок з шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Так, українська актриса вирішила записати нове відеозвернення, присвячене зйомкам нових випусків "Вечірнього Кварталу".

Ролик був опублікований на сторінці офіційного фан-клубу Олени Кравець в Instagram.

"Вам, можливо, здається, що ми перенесли зйомки Вечірнього кварталу до нас додому, але це не так... За два дні до зйомок виявилося, що мою сім'ю не оминув вірус, і мене особисто.. Я була змушена пропустити зйомку...",- розповіла Олена Кравець.

Актриса також додала, що не встигла заразити своїх колег по знімальному цеху китайським вірусом, тому зйомки відбулися.

"За це (зйомки нових випусків - ред.) я хочу подякувати дівчатам з жіночого кварталу за те, що вони в дуже обмежені терміни змогли мене підмінити. Спасибі вам, дівчатка, спасиво вам, хлопці. Всім бажаю міцного здоров'я і гарного перегляду", - резюмувала Олена Кравець у своєму новому відеозверненні.

У фан-клубі актриси також додали, що зараз Олена Кравець здорова, а ролик був записаний в кінці серпня.

"Бачили, бачили. І в кожній актрисі відчувалася присутність Олени. Одужуйте і чекаємо яскраву Зірочка кварталу в ефірі"," Тримайтеся", "Одужання якнайшвидшого", "Оленка, видужуй швидше. Щастя тобі", "Продовжуйте радувати своїх шанувальників!", "Одужуйте і будьте здорові, чекаємо Вас в кварталі", - підтримали її українці в коментарях під відеороликом.

Нагадаємо, колега Олени Євген Кошовий повідомив, що у неї виявили Китайський вірус і що в нових випусках шоу її будуть замінювати інші артистки з "жіночого кварталу".

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