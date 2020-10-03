Життя триває навіть на карантині

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець повернулася у форму після того, як впоралася з важкою хворобою

Вона розмістила в мікроблозі "Instagram" нове фото і порадувала шанувальників світлим образом, пише Politeka.net. Актриса вбралася в яскраво-червоний брючний костюм і закатала рукава піджака по лікоть. Під ним можна помітити білий топ і кілька блискучих намист. На знімку Олена Кравець завмерла перед біля сходинок і витягла руки по швах, а похмурий погляд спрямувала кудись наверх.

"Все повертається на круги своя... ось і наш @zhenskiykvartal_official теж повернувся на екрани. Ми приготували багато життєвого, влучного, зворушливого і, звичайно ж, смішного! Зустрічаємося сьогодні о 22: 00 на «1+1»!",- анонсувала знаменитість в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом Олени Кравець і засипали її приємними компліментами під записом:

"Ваууу ви кращі ❤️😍"; "Слава Богу, нарешті то, я вже скучила ❤️❤️❤️"; "Фото заворожує😍 😍 😍"; "Сильно красива ❤ ️ жд чекаю не дочекаюся💞"; " дуже красива😍 😍 😍 😍 😍. Олено, не можна бути такою красивою💕 💕 💕".

Варто відзначити, що у вересні Олена Кравець перехворіла китайським вірусом. Однак незабаром після одужання актриса повернулася до роботи і взяла активну участь у підготовці нового шоу "Жіночого кварталу".

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю: "Красуня".

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