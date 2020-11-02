Дуже часто так буває

Українська актриса, зірка " Квартал 95» Олена Кравець впевнена, що діти не можуть врятувати сім'ю від розлучення

Як пише Politeka.net, одкровеннями артистка поділилася на своїй сторінці Instagram.

Кравець вирішила відповісти на питання: "дуже часто буває, що в перші три роки, коли народжуються діти багато розлук, як цьому запобігти?».

Вона закликає ні на кого не перекладати відповідальність у такій ситуації.

"Якщо вичерпалися відносини, то дітьми їх скріпити неможливо. Буде боляче, будуть сльози, відчаю, але... любов не в єдиному екземплярі. Якщо ви вирішили, що так, я з цим впораюся, візьмете відповідальність за своє життя на себе, не перекладаючи ні на кого, ви впораєтеся, відчуєте власну силу і ніхто і ніколи не зіпсує вам ваше життя», - радить артистка.

Нагадаємо, заміж зірка "Кварталу 95" вийшла у вересні 2002 року і змінила дівоче прізвище Маляшенко на прізвище чоловіка, ставши Оленою Кравець.

Через півроку після весілля у Олени та Сергія народилася дочка Марія. (Зараз вона вже зовсім самостійна, і навіть живе окремо разом з подружкою).

А 15 серпня 2016 року подружжя знову стали батьками: на світ з'явилися двійнята, син Іван і дочка Катерина.

Нагадаємо, що похмура Олена Кравець спантеличила українців загадковою фразою.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець несподівано задумалася про відхід з "Квартал 95".

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