Українська актриса, зірка " Квартал 95» Олена Кравець впевнена, що діти не можуть врятувати сім'ю від розлучення
Як пише Politeka.net, одкровеннями артистка поділилася на своїй сторінці Instagram.
Кравець вирішила відповісти на питання: "дуже часто буває, що в перші три роки, коли народжуються діти багато розлук, як цьому запобігти?».
Вона закликає ні на кого не перекладати відповідальність у такій ситуації.
"Якщо вичерпалися відносини, то дітьми їх скріпити неможливо. Буде боляче, будуть сльози, відчаю, але... любов не в єдиному екземплярі. Якщо ви вирішили, що так, я з цим впораюся, візьмете відповідальність за своє життя на себе, не перекладаючи ні на кого, ви впораєтеся, відчуєте власну силу і ніхто і ніколи не зіпсує вам ваше життя», - радить артистка.
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Нагадаємо, заміж зірка "Кварталу 95" вийшла у вересні 2002 року і змінила дівоче прізвище Маляшенко на прізвище чоловіка, ставши Оленою Кравець.
Через півроку після весілля у Олени та Сергія народилася дочка Марія. (Зараз вона вже зовсім самостійна, і навіть живе окремо разом з подружкою).
А 15 серпня 2016 року подружжя знову стали батьками: на світ з'явилися двійнята, син Іван і дочка Катерина.
Нагадаємо, що похмура Олена Кравець спантеличила українців загадковою фразою.
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець несподівано задумалася про відхід з "Квартал 95".
Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" Олена Кравець в розстебнутій сорочці поділилася рецептом щастя.