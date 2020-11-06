Час не владний над ними

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників розкішним виглядом на "Танцях з зірками"

Як пише Politeka.net, ведучий популярного шоу Юрій Горбунов виклала в мікроблозі "Instagram" знімок з ранніх сезонів, на якому станцював із зіркою. В одному з випусків пара вийшла на паркет в образах Остапа Бендера і Еллочки-Людожерки. Юрій Горбунов зазначив в описі, що це було майже 14 років тому.

Сам телеведучий постав у білих штанях, довгому шарфі, картатому піджаку і кашкеті, його чарівна партнерка одягла сіру сукню з блискітками, колготки і хутряну жилетку. Знаменитості пристрасно станцювали разом з шоу-балетом, взявшись за руки. Горбунов зробив лихий вираз обличчя, наслідуючи свого знаменитого персонажа з кіно.

"Хвилинка історії. Танці з зірками. 14 років тому", - написав автор під фото.

Користувачі соціальної мережі порівняли, як змінилися Тіна Кароль і Юрій Горбунов після того випуску:

"Тіна на себе нинішню не схожа"; "Тіна зараз виглядає молодше, ніж 14 років тому!🤣 "; "Який образ! 🙀 🙀 😍 😍 😍 супер"; "Молодці"; "показали б повтор. Круто"; "Тіна тут виглядає старше, ніж в образі старенької в неділю😂 😂 😂 😂"; "Красуня"; "Юрій Горбунов майже не змінився"; "Треба повторити! Кароль-супер!".

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А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.

Також Politeka повідомляла, що Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, дізнатися можна насилу.