Популярная украинская певица Тина Кароль обожает эпатировать своих фанатов пикантными образами

Как передает Politeka со ссылкой на одну из многочисленных фан-страниц Кароль, порой ее чрезмерно откровенные образы вызывают у публики лишь негативную реакцию.

На этот раз Тине досталось за то, что она пренебрегла ношением лифчика: некоторым хейтерам показалось, что бюст у Тины Кароль уже не столь привлекателен, чтобы не носить эту часть женского туалета.

На фото Тина стоит в бежево-черном платье с глубоким декольте, певица улыбается, ее губы обильно накрашены.

В комментариях люди высказались по поводу нового образа знаменитости. И хотя попадаются позитивные отзывы, в которых Кароль хвалят за природную красоту и обаяние, но в основном певицу критикуют.

"Це плаття не гарне, але Тіночку нічим не зіпсуєш, вона красуня завжди еще научить надо грудь носить, вечно оголяет, а формы нет Тина думает, что самое в ней красивое это сиськи, всегда их выставляет Обезьянка! Тина,а бюстгальтер уже,похоже, не модно носить? Судя по Вашему образу,но сиси-то провисли! Та научите ж её губы красить! Олег Попов, ни дать, ни взять. Девчонки! Какие же Вы красивые, милые и очаровательные!!!💯👍💋 Какие все злые! Завидуйте молча! Какая разница Либерман, нет! Мы каждый родился в своей семье и стране! Нация не при чём... Тина на всех фото, как пьяная ", – написали фолловеры и хейтеры.

Ранее мы писали, что наряд Тины Кароль раскритиковали в пух и прах ее хейтеры - им показалось, что одета певица неподобающе вульгарно.

Для нового образа знаменитость выбрала светло-розовое платье, почти не скрывающее высокую грудь Кароль, а также ее плечи и руки. На Тине – вызывающе яркий макияж и ярко накрашенные губы. Из украшнений можно отметить большие серьги, свисающие из ушей певицы. Выбрала такуую одежду знаменитость для участия в вечере премьер с известной телеведущей Катей Осадчей.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.

Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом.