Російський виконавець Володимир Пресняков поділився спільним знімком зі своїм старшим сином Микитою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Пресняков опублікував фото, на якому обидва артисти стояли у футболках, демонструючи свої численні тату на тілі. Микита стояв спереду, а Володимир ззаду. Вже зараз 29-річний Микита набагато вище свого 52-річного батька.

Пресняков не став підписувати фото, але шанувальники влаштували бурхливе обговорення під постом.

"Володя, ти один з небагатьох артистів, які за стільки років жодного разу не розчарував!",

"Гідний син, гідного батька!",

"Багатий на синів Володимир",

"Надійне батьківське плече для гідного сина",

"Мій улюблений співак з 80-х. обожнюю вашу творчість",

"Микита дуже породистий",

"Микита у вас з віком став зовні цікавіше, втім як і ви. Ви в 20 з копійками були звичайним, а зараз вам 50, ви стали дуже зовні цікавим чоловіком",

"І в 20 і в 50 Володимир Пресняков - красень)))", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що нещодавно у Преснякова народився третій син. У шлюбі з Наталією Подольською у нього народилися Арсеній та Іван. Всього у Преснякова було три дружини і безліч інтрижок і романів.

Нагадаємо, що у родині онука Алли Пугачової вперше показали довгоочікуваного малюка:"наш Ваня Пресняков".

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