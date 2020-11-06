Российский исполнитель Владимир Пресняков поделился совместным снимком со своим старшем сыном Никитой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Пресняков опубликовал фото, на котором оба артиста стояли в футболках, демонстрируя свои многочисленные тату на теле. Никита стоял спереди, а Владимир сзади. Уже сейчас 29-летний Никита намного выше своего 52-летнего отца.

Пресняков не стал подписывать фото, но поклонники устроили бурное обсуждение под постом.

«Володя, ты один из немногих артистов, которые за столько лет ни разу не разочаровал!»,

«Достойный сын, достойного отца!»,

«Богат на сыновей Владимир»,

«Надежное отцовское плечо для достойного сына»,

«Мой любимый певец из 80-х. Обожаю ваше творчество»,

«Никита очень породистый»,

«Никита у вас с возрастом стал внешне интереснее, впрочем как и Вы. Вы в 20 с копейками были обычным, а сейчас Вам 50, вы стали очень внешне интересным мужчиной»,

«И в 20 и в 50 Владимир Пресняков - красавчик)))», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что недавно у Преснякова родился третий сын. В браке с Натальей Подольской у него родились Арсений и Иван. Всего у Преснякова было три жены и множество интрижек и романов.

Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша: "Наш Ваня Пресняков".

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