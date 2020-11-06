Российский исполнитель Владимир Пресняков поделился совместным снимком со своим старшем сыном Никитой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Пресняков опубликовал фото, на котором оба артиста стояли в футболках, демонстрируя свои многочисленные тату на теле. Никита стоял спереди, а Владимир сзади. Уже сейчас 29-летний Никита намного выше своего 52-летнего отца.
Пресняков не стал подписывать фото, но поклонники устроили бурное обсуждение под постом.
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«Достойный сын, достойного отца!»,
«Богат на сыновей Владимир»,
«Надежное отцовское плечо для достойного сына»,
«Мой любимый певец из 80-х. Обожаю ваше творчество»,
«Никита очень породистый»,
«Никита у вас с возрастом стал внешне интереснее, впрочем как и Вы. Вы в 20 с копейками были обычным, а сейчас Вам 50, вы стали очень внешне интересным мужчиной»,
«И в 20 и в 50 Владимир Пресняков - красавчик)))», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что недавно у Преснякова родился третий сын. В браке с Натальей Подольской у него родились Арсений и Иван. Всего у Преснякова было три жены и множество интрижек и романов.
Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша: "Наш Ваня Пресняков".
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