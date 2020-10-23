У родині онука Алли Пугачової Микити Преснякова сталося поповнення

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з інстаграму дружини Володимира Преснякова, співачки Наталії Подольської. Як стало відомо, у батька Микити з'явився ще один син. А у Микити - брат. Зіркова пара опублікувала фото з пологового будинку і показала новонародженого, не приховуючи його обличчя.

"Наш Ваня Пресняков. Зверху вирішили, що сьогодні. Ми дуже щасливі. Все добре", - підписала знімок Наталя.

У коментарях під постом їй залишили тисячі привітань і позитивних відгуків. Подольську і Преснякова привітали багато зірок, включаючи Анжеліку Ревву, Ігоря Ніколаєва, Інну Малікову та інших.

Шанувальники теж не скупилися на компліменти і відразу ж заявили, що новонароджений схожий на тата.

"Обличчя батька вже видно", "і знову хлопчик!!! Вова, ти вмієш стругати хлопчиків", "і малюк губки по-Пресняковськи зробив", "Ой, лапочки!! Поздоровляю!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у пари вже є спільний син, 5-річний Артемій. Таким чином, у онука Алли Пугачової Микити є три брати (двоє по батькові і один по матері) і одна сестричка Клавдія. Знаменита сім'я розростається. Шанувальники чекають поповнення і в родині самого Микити.

Нагадаємо, що онук Пугачової приголомшив екстремальним талантом на природі, відео: "можна дивитися нескінченно".

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