Розкрито причини раптового підвищення цін на газ для населення

Про це пише видання АіФ.

Як відомо, монополіст Нафтогаз майже на 35% відразу підвищив ціну газу для виробників тепла в жовтні.

За словами аналітика Максима Орищака, в кінці жовтня зростання цін вже досяг рівня $3,3. І не виключено, що найближчим часом буде ще більше - до $3,46 - 3,88 враховуючи, що на європейських майданчиках ціна газу зросла майже на 120%, логічно, що всередині країни переглянули ціну газу для українських виробників тепла вже в жовтні, і розцінки можуть підвищитися ще в листопаді-грудні.

І якби підземні сховища зараз не були заповнені, то українцям довелося ще більше платити за паливо. А ціна також може зростати через підвищення попиту на тлі сезонного фактора.

З урахуванням націнок за поставки і вартість транспортування, кінцева ціна газу для побутових споживачів вже в листопаді може перевищити 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

В цілому, комуналка подорожчає до кінця 2020 р. - початку 2021 р., так як раніше тариф на газ встановлювали відразу на весь опалювальний сезон, а тепер вартість змінюється щомісяця.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Також "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, що може позначитися на платіжках за тепло. Ціна на газ становить до 80% у складовій вартості тепла.

Нагадавши, Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки

Як повідомляла Politeka, Довгоочікуваний обвал тарифів, українців заінтригували новими цінами

Також Politeka писала, що Зміна тарифів на комуналку, важлива заява Мінфіну