Раскрыты причины внезапного повышения цен на газ для населения

Об этом пишет издание АиФ.

Как известно, монополист Нафтогаз почти на 35% сразу повысил цену газа для производителей тепла в октябре.

По словам аналитика Максима Орыщака, в конце октября рост цен уже достиг уровня $3,3. И не исключено, что в ближайшее время будет еще больше - до $3,46- 3,88 Учитывая, что на европейских площадках цена газа выросла почти на 120%, логично, что внутри страны пересмотрели цену газа для украинских производителей тепла уже в октябре, и расценки могут повыситься еще в ноябре-декабре.

И если бы подземные хранилища сейчас не были заполнены, то украинцам пришлось еще больше платить за топливо. А цена также может расти из-за повышения спроса на фоне сезонного фактора.

С учетом наценок за поставки и стоимость транспортировки, конечная цена газа для бытовых потребителей уже в ноябре может превысить 7 тысяч гривен за тысячу кубометров.

В целом, коммуналка подорожает до конца 2020 г. - начала 2021 г., так как раньше тариф на газ устанавливали сразу на весь отопительный сезон, а теперь стоимость меняется ежемесячно.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Также "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, что может сказаться на платежках за тепло. Цена на газ составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

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