Украинская телеведущая Ольга Фреймут до того, как стать знаменитой выглядела не так элегантно

Как передает Politeka.net, это прекрасно видно по архивным фото звезды, которые гуляют по сети. Так, недавно, на одной из фан-страниц Ольги в Инстаграм появился старый снимок ведущей с матерью. На фото юная Ольга позирует в обтягивающей майке и джинсах. Ее крашенные белые волосы собраны в хвост.

Под постом авторы аккаунта вспомнили слова Ольги о том, что ее очень строго воспитывали. В одном из эфиров шоу «Танці з зірками» Фреймут заявила, что мать запрещала ей прыгать на скакалке, чтобы ее грудь не тряслась.

"На дискотеках, когда другие танцевали, я думала: «Боже, какие глупые танцы» И стояла себе у батареи никому не нужная", - призналась Фреймут.

В комментариях под постом Ольге оставили массу комплиментов, но не обошлось и без негативных отзывов. Больше всего критики Ольга получает за свои танцы, которые удаются ей хуже, чем остальным участникам шоу.

«В танцах вы ни чем не отличаетесь от батареи. Вы и батарея одно и тоже. Пора уступить место другим участникам, которые в отличие от Вас танцуют. Как ведущая Вам респект, но а танцы сори, посмотрите на себя со стороны», - пишут пользователи сети.

Добавим, что в молодости Ольга была брюнеткой. На старых фото трудно узнать нынешнюю звезду.

Напомним, что Фреймут задрала платье, чтобы пристыдить украинцев, но попала впросак: "А зачем брать поношенные?".

Как сообщала Politeka, Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».

Также Politeka писала, что Фреймут шокировала Эктора из "Мастер Шефа" наглой выходкой на его личной кухне: "По этикету себя так не ведут".