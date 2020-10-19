Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила пристрасними кадрами в чорному вбранні з латексу

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилися кадри з фільму "Містер і місіс Сміт", в якому Джолі зіграла разом зі своїм екс-чоловіком Бредом Піттом. Саме на зйомках цього фільму між акторами виник роман, в результаті якого Пітт розлучився зі своєю дружиною Дженніфер Еністон і став жити з Анджеліною.

На фото Джолі постала в латексній сукні-корсеті, яка підкреслила неймовірну фігуру актриси. На момент зйомок актрисі було 30 років, вона була в самому розквіті своєї кар'єри і краси. Образ зірка доповнила спокусливими панчохами і сіточкою на руках.

Відзначимо, що шанувальники не змогли стримати емоцій, залишивши під фото масу компліментів.

"Красива", «досить, ти занадто красива», «дика троянда», "Бомба", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі звела з розуму виглядом в чорній сукні. У мережі з'явилися архівні фото часів молодості актриси. Як відомо, зірка почала працювати моделлю з 16 років. На знімку Джолі спустила плечики сукні, оголивши акуратні ніжні ключиці і зону декольте. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі засвітила найпотаємніше в легкій сукні без білизни: "Ух ти, ідеальніше не знайти!".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі спантеличила видом в траурній сукні на прогулянці з сином: «бунтівниця».

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в пікантній ночнушці завмерла в хижій позі на підлозі:"дівчина-дракон".