Відома телеведуча Маша Єфросиніна публічно підловила свою колегу Ольгу Фреймут на брехні

Як повідомляє Politeka.net, обмін колкостями між двома телеведучими стався під час четвертого прямого ефіру шоу «Танці з зірками». Фреймут в ролику для шоу розповіла, що її найбільшою помилкою був уход з «1+1», де вона пропрацювала з 2014 по 2018 рік. За словами Фреймут, робота на "плюсах" - це пік кар'єри і вона хоче повернутися "додому".

Маша Єфросиніна, яка стала ведучою на балконі в четвертому ефірі, вирішила підловити Фреймут і нагадала їй, що в одному з інтерв'ю вона називала найбільшою своєю помилкою уход з «Нового каналу», де вона побудувала кар'єру і були створені найуспішніші шоу з її участю.

"Давай визначатися з помилками, Оля", - підколола Єфросиніна свою колегу, зазначивши, що із задоволенням дивиться її інтерв'ю, так як це «квест по щирості» Фреймут.

Варто відзначити, що Фреймут не стала заперечувати, зазначивши, що не пам'ятає, що саме вона говорила в інтерв'ю.

Додамо, що шанувальники Ольги в коментарях підтримали її.

"Оля, ви молодчинка. Не звертайте увагу на коментарі Єфросиніної, вона явно щось курнула сьогодні", "Оля! Ви так мудро себе і гідно повели з тими двома зміями", "Мені здалося, або Маша Єфросиніна теж має щось проти Ольги?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

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