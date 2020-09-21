Відома телеведуча Маша Єфросиніна публічно підловила свою колегу Ольгу Фреймут на брехні

Як повідомляє Politeka.net, обмін колкостями між двома телеведучими стався під час четвертого прямого ефіру шоу «Танці з зірками». Фреймут в ролику для шоу розповіла, що її найбільшою помилкою був уход з «1+1», де вона пропрацювала з 2014 по 2018 рік. За словами Фреймут, робота на "плюсах" - це пік кар'єри і вона хоче повернутися "додому".

Маша Єфросиніна, яка стала ведучою на балконі в четвертому ефірі, вирішила підловити Фреймут і нагадала їй, що в одному з інтерв'ю вона називала найбільшою своєю помилкою уход з «Нового каналу», де вона побудувала кар'єру і були створені найуспішніші шоу з її участю.

"Давай визначатися з помилками, Оля", - підколола  Єфросиніна свою колегу, зазначивши, що із задоволенням дивиться її інтерв'ю, так як це «квест по щирості» Фреймут.

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Варто відзначити, що Фреймут не стала заперечувати, зазначивши, що не пам'ятає, що саме вона говорила в інтерв'ю.

Додамо, що шанувальники Ольги в коментарях підтримали її.

"Оля, ви молодчинка. Не звертайте увагу на коментарі Єфросиніної, вона явно щось курнула сьогодні", "Оля! Ви так мудро себе і гідно повели з тими двома зміями", "Мені здалося, або Маша Єфросиніна теж має щось проти Ольги?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут після скандалу з Кухар розкрила правду про участь у шоу:"терпіти не можу...".

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