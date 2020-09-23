Відома телеведуча Маша Єфросиніна після участі в четвертому ефірі шоу "Танці з зірками" розповіла про свої враження

Як передає Politeka.net, коротке інтерв'ю з телеведучою з'явилося на офіційній сторінці проекту в Instagram. Маша була одягнена в концертну сукню. Судячи з усього, інтерв'ю знімалося в перервах на рекламу.

"Ведуча зоряного балкона Маша Єфросиніна поділилася своїми емоціями від четвертого прямого ефіру #танціззірками і розкрила імена пар, які вразили її більше», - підписали ролик автори каналу.

Єфросиніна зазначила, що їй дуже сподобалося вести проект на балконі.

"Я на своєму місці, у своїй атмосфері, у своїй стихії. Так, я дивилася ефіри, я дивилася сюжети, адже я люблю колекціонувати особисті історії, а в сюжетах вони передані класно», - зазначила зірка.

Маша Єфросиніна згадала, що в 2018 році вона була на проекті як учасниця. І вона жодного дня не нудьгувала в цій ролі. Крім цього, вона розповіла, хто з учасників їй подобається.

"Саніна з закритої такої коробочки стала такою квіточкою. Мені здається, що дуже Санта розкриється. Я в захваті від Alyona Alyona. Я серйозно вам скажу, ніхто з вас не розуміє, скільки працює ця людина. Не тільки фізично, а й психологічно, щоб виходити вас веселити», - підкреслила Єфросиніна.

Нагадаємо, що конфлікт Фреймут з Єфросиніною вийшов на новий рівень, пристрасті на "Танцях з зірками" розпалюються: "Маша як змія".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна без білизни розстебнула блузку перед камерою і швидко схаменулася:"схожа на Каменських".

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