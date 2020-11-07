Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала свої розваги

На фото красуня показала себе в Білій прозорій білизні, лежачи на мотоциклі. Сьюзі спокусливо вигнулася, а руками потягнула за трусики, роблячи знімок максимально спекотним. Волосся у моделі були розпущені, що ще більше захопило фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, красуня"," чудово виглядає"," Я твій великий шанувальник"," два таких прекрасних механізму - це розкішно"," дитинко"," красива жінка"," я люблю твої ноги дитинко"," красива ти, диво"," я люблю тебе, Сьюзі Кортез"," це твоє божественне"," добраніч красива"," Мені подобається натискати, мені подобається робити поцілунок дорогоцінним"," Моя улюблена, люблю це"," Мамочка красива"," яке супер чуттєве тіло"," Вау, просто вау", " смачна Кобилка !!!", "Які ніжки красивіше".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес похвалилася пікантним образом.

Кортес регулярно хвалиться перед шанувальниками своїм шикарною фігурою.

Цього разу Сьюзі перевершила сама себе. На опублікованому кадрі модель поставала в обтягуючому костюмі, який створював ілюзію повної наготи.

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