Популярная бразильская модель Сьюзи Кортез, известная как обладательница самых красивых ягодиц, показала себя за пределами гламурных фотосессий

Красотка, ставшая обладательницей титула «Мисс Бум-бум» благодаря своим роскошным ягодицам, известна своими соблазнительными фотосессиями в купальниках и нижнем белье. При этом все ее снимки всегда обработаны так, что модель на них выглядит идеально, в чем ей помогает и тщательный макияж.

Судя по всему, Кортез решили внести в свою ленту немного разнообразия и поделилась более непринужденным снимком. Как сообщает Politeka.net, на фото модель запечатлена во время мытья рук перед большим зеркалом. Кадр выглядит так, будто был сделан случайно.

При этом Сьюзи не смогла отказаться от традиционного элемента своего образа. Модель одета в черный купальник, открывающий идеальный вид на ее фигуристую пятую точку. Впрочем, судя по отражению к зеркалу, на этом фото Кортез решила обойтись без макияжа: ее лицо выглядит максимально естественно.

Поклонники красотки пришли в восторг от такого кадра и буквально засыпали ее восхищенными комплиментами, что неудивительно, ведь модель редко можно увидеть в таком естественном образе.

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