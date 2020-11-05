Відома українська співачка Анна Сєдокова показала, як розслабляється після вдалого дня, і попросила про допомогу

Зірка опублікувала пост в Instagram із закликом до своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net.

"Терміново потрібна ваша допомога! Це я така щаслива після дня навчання хочу у вас поцікавитися. Адже ви про мене багато знаєте? А я про вас небагато. Напишіть будь ласка в коментах нижче скільки вам років (можна приблизно) і що на моїй сторінці вам найбільше подобається. Чому на мене підписані і чого б хотілося більше!",- попросила співачка.

На новому фото вона розслаблено валяється на дивані, розкинувши руки і прикривши одне око. При цьому на її обличчі видно задоволену посмішку.

Шанувальники Сєдокової тут же почали відповідати на її прохання, при цьому не забуваючи коментувати і фото знаменитості.

"Люблю руденьку Анечку ще з Віагри", "ви красива, сексуальна, сильна жінка", "ви дуже відкрита і душевна дуже і дітки ваші класні, дивлюся Вас із задоволенням", "очі у вас світяться", "ви така красива", "Анна від вас така енергетика йде, уявляю з вами наживо зустрітися, Вау«,» від вас виходить така енергетика скажена", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сєдокова показала кругленький животик в облягаючому платті і приголомшила визнанням: "Вагітність – це...".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в образі тигриці пригорнула до чоловіка, переборщивши з відвертістю: "Язик...Що з ним?".

Також Politeka писала, що самовпевнена Сєдокова виставила солодке місце крупним планом: "Припиніть грати зі своїм тілом".