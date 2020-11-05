Відома українська співачка Анна Сєдокова показала, як розслабляється після вдалого дня, і попросила про допомогу
Зірка опублікувала пост в Instagram із закликом до своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net.
"Терміново потрібна ваша допомога! Це я така щаслива після дня навчання хочу у вас поцікавитися. Адже ви про мене багато знаєте? А я про вас небагато. Напишіть будь ласка в коментах нижче скільки вам років (можна приблизно) і що на моїй сторінці вам найбільше подобається. Чому на мене підписані і чого б хотілося більше!",- попросила співачка.
На новому фото вона розслаблено валяється на дивані, розкинувши руки і прикривши одне око. При цьому на її обличчі видно задоволену посмішку.
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Шанувальники Сєдокової тут же почали відповідати на її прохання, при цьому не забуваючи коментувати і фото знаменитості.
"Люблю руденьку Анечку ще з Віагри", "ви красива, сексуальна, сильна жінка", "ви дуже відкрита і душевна дуже і дітки ваші класні, дивлюся Вас із задоволенням", "очі у вас світяться", "ви така красива", "Анна від вас така енергетика йде, уявляю з вами наживо зустрітися, Вау«,» від вас виходить така енергетика скажена", - пишуть люди.
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