Российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым призналась в соцсетях в "нежных чувствах" к бывшему мужу Ксении Собчак Максиму Виторгану

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, недавно Кристина разместила новый пост, в котором призналась, на кого была бы подписана в этой соцсети, если бы по правилам Instagram можно было бы подписаться лишь на нескольких человек.

Среди тех, кого выбрала Асмус, был и бывший супруг Собчак.

"Если б по условиям инстаграма можно было быть подписанным только на нескольких человек, то на моей странице это были бы @varlamov, @natellakrapivina, @mvitorgan, @catherinagordeeva, @alexander_tsypkin, @dcim.ru и @alexander.rodnyansky 📲 А у вас? (родственники и по критерию дружбы и хорошего отношения не в счёт 🤪)", – подписала снимок скандальная актриса.

Стоит отметить, что для иллюстрации поста Кристина выбрала образ роковой красотки. на ней – ярко-красный костюм, черные открытые босоножки, волосы актрисы распущены.

Некоторые фанаты в комментариях обратили внимание на непомерно большие ступни актрисы. То ли Асмус выбрала для фото неподходящий ракурс, или же на самом деле у звезды большой размер обуви.

"Вот это ласты😮 Прилетело?? Никогда не уводите чужих мужей..бумеранг Фото "подсечка от Асмус" 😃👍❤️👏 Что-то из штанов вылазиет, не иначе памперс или наложила😂 Ужасная поза. Покакать присела 42 размер? Фигасе, Варламов, Гордеева💪🏻 Круто! Все намного проще чем ты думаешь, удались из инстаграмма, и делись своими фото только с теми кого ты перечислила. Вас звезд никто сюда насильно не гонит, вы сами выставляете себя на поааз. А комментарии читать, это жуть прям.... Кто о чем.... Кому маникюр, кому костюм. Жесть. Я подписался потому что просто нравится как актрисса, и в общем очень симпатичная девушка.", – написали фолловеры.

Раньше мы писали, что Кристина Асмус повеселилась на вечеринке после развода с Гариком Харламовым. Звезда опубликовала видео, посвященное новому проекту. Она предстала в комнате, вероятно, гостиничном номере в черном топе, завязанном на животе, и джинсах. Красотка сделала себе роскошную прическую с вьющимися локонами и просто излучала удовольствие.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".

https://www.youtube.com/watch?v=3a_pshTWcAo&t=2s