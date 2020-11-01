Скандальная российская актриса Кристина Асмус впечатлила личными фото из постели

После того, как звезда объявила о своем разрыве с мужем Гариком Харламовым, они тихо разъехались и ждали, когда решение суда вступит в силу. Фанаты были потрясены этой новостью и даже спустя несколько месяцев называют разные теории и догадки о том, почему брак распался. При этом сами звезды не комментируют своего решения.

В то же время на фан-аккаунтах появляются самые разные фото с Кристиной. Главной теорией о том, почему распался звездный брак, у фанатов оказалось решение Асмус снять в откровенных сценах фильма «Текст», что и повлияло на ситуацию в семье. Долгие месяцы звезду травили за скандальные кадры и высмеивали за такую съемку.

Поэтому также на фан-аккаунтах публикуют смелые личные фото звезды, тогда как другие отмечают, что сама Кристина «хорошо держится» и ничем не компрометировала сплетни. В её Инстаграм можно найти лишь пару пикантных домашних фото, сделанных в постели, в нижнем белье или обычных кружевах.

Избегая волны обсуждений, Асмус прекратила публиковать слишком личные кадры и перестала отвечать на комментарии.

Также у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, поделившись с поклонниками хорошими новостями. Асмус, как известно, подхватила китайский вирус, поэтому вынуждена была 18 дней находится дома на самоизоляции.

«Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю! Только что приехала в Питер!! И мчу на репетицию!», - отметила Кристина.

Пост она сопроводила весьма жизнерадостным снимком. Актриса позировала в теплом свитре. Выглядела она свежо. Это стало поводом для бурного обсуждения в комментариях. Поклонники не поверили, что после такой серьезной болезни актриса может так быстро восстановиться. Но нашлись и те, кто поддержал Асмус и поздравил.

«Не верю... интересно сколько вам заплатили?», «так быстро невозможно поправится и быть в строю», «Видимо хорошо тебе заплатили?», «Вы очень красивая! Вам подходит этот цвет!», «Свооообоооода. Наслаждайся каждым мгновением!», «Молодец какая.. А кто сказал что это страшно?», «Поздравляю вас вы умничка», «Хорошо, что хорошо закончилось», - пишут люди.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".