Известная российская актриса Кристина Асмус, которая недавно окончательно развелась с Гариком Харламовым, сообщила, что получила травму на новых съемках

Звезда поделилась соответствующим постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Асмус снимается в новом фильме «Булки», где ей предстоит играть замужнюю героиню. По словам актрисы, во время съемок она получила травму. Это произошло во время съемки сцены, где ее героиня должна была просматривать соцсети в телефоне, лежа в кровати рядом с мужем, который в какой-то момент должен был случайно ударить по телефону.

«Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом - чтобы он не прятался за кадром...Ну и мой экранный муж Арсений Робак по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой», - поделилась актриса с поклонниками.

Она также поделилась фото со съемочной площадки, на котором она позирует в цветочном платье рядом с внедорожником.

Фанаты актрисы тут же отреагировали на ее пост.

«Береги себя Кристина», «Эээххх, хороша!», «На стиле», «Вот это съёмочки», «Нас то не обманывай - это Харламов руку приложил», - пишут люди.

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