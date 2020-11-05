Українські пенсіонери вже наступного року отримають доплати до пенсій

Про це йдеться в законопроекті держбюджету-2021, який Верховна Рада вже прийняла в першому читанні.

При цьому наголошується, що додаткові гроші отримають тільки певні категорії пенсіонерів.

Відповідно до законопроекту, всього до Пенсійного фонду України в 2021 році на виплату пенсій буде направлено 203,8 млрд гривень.

Також повідомляється, що в наступному році пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії в три етапи: з 1 січня – до 1769 гривень, з 1 липня – до 1854 гривень, з 1 грудня – до 1934 гривень.

Крім того, починаючи з травня пенсіонери віком від 80 років і старше отримуватимуть доплату в розмірі 500 гривень.

Відзначимо, що раніше ми писали, що українцям, у яких до 60 років не буде 18 років стажу, доведеться працювати ще п'ять років.

Також зазначалося, що вимоги до стажу будуть щорічно зростати - по 12 місяців до 2028 року.

Так, для того щоб в 2021 році вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно мати як мінімум 28 років стажу. Але в українців буде можливість докупити рік стажу, який обійдеться в 31,6 тисяч гривень. Примітно, що ще на початку цього року ця сума становила 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, тисячі українців залишаться без пенсії через нові правила, хто постраждає: "до 2028 року...".

Як повідомляла Politeka, що буде з пенсіями за листопад, ПФУ зробив важливу заяву щодо виплат: "кожному пенсіонеру...".

Також Politeka писала, що жорстка "зрівнялівка" по пенсіях в Україні, хто може отримати 1712 гривень:" якщо у людини взагалі немає...".