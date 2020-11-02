В Пенсионном фонде Украины сделали заявление о выплатах за текущий месяц

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку ПФУ в соцсети Фейсбук, 2 ноября, согласно утвержденному графику, началось финансирование пенсий ноября, уже направлено более полмиллиарда гривен.

"На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен. Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, 23 октября в ПФУ отчитались о завершении финансирования пенсий за прошлый месяц. Общая сумма раходов составила 39,3 млрд гривен.

Ранее мы сообщали, в марте следующего года пенсионеры могут рассчитывать на прибавку, после индексации. Однако, есть определенные категории, которым, к сожалению, ничего не светит. В этот список входят:

те украинцы, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые уже на сегодняшний день имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те льготники, кто получает пенсию от государства по специальному закону (например, силовики).

Сегодня пенсию рассчитывают по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножается на стаж в годах, умножается на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты, и в конце ее нужно умножить на 1%.

Но бывают случаи, когда размер пенсии по формуле получается меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не менее 1712 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. И даже если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн, что ниже размера минималки. Поэтому выше указанные категории пенсионеров будут получать после индексации столько, сколько и до него.

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