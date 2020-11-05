Украинские пенсионеры уже в следующем году получат доплаты к пенсиям

Об этом говорится в законопроекте госбюджета-2021, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении.

При этом отмечается, что дополнительные деньги получат только определенные категории пенсионеров.

В соответствии с законопроектом, всего в Пенсионный фонд Украины в 2021 году на выплату пенсий будет направлено 203,8 млрд гривен.

Также сообщается, что в следующем году пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии в три этапа: с 1 января – до 1769 гривен, с 1 июля – до 1854 гривен, с 1 декабря – до 1934 гривен.

Кроме того, начиная с мая пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше будут получать доплату в размере 500 гривен.

Отметим, что ранее мы писали, что украинцам, у которых к 60 годам не будет 18 лет стажа, придется работать еще пять лет.

Также отмечалось, что требования к стажу будут ежегодно расти - по 12 месяцев до 2028 года.

Так, для того чтобы в 2021 году выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь как минимум 28 лет стажа. Но у украинцев будет возможность докупить год стажа, который обойдется в 31,6 тысяч гривен. Примечательно, что еще в начале этого года эта сумма составляла 25 тысяч гривен.

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