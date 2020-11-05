Не все так просто

У бюджеті на 2021 рік заплановано два етапи збільшення мінімальної зарплати

Як зазначає Politeka.net, у вересні уряд підняв українцям "мінімалку" з 4 723 до п'яти тисяч гривень. Тепер же Верховна Рада прийняла в першому читанні проект бюджету на наступний рік, який передбачає ще два підвищення. Експерти розповіли "24 каналу", чим обернеться зростання зарплати.

Згідно з проектом держбюджету, 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до шести тисяч гривень, а з липня складе 6,5 тисяч. У той же час, через пандемію і карантин в країні прогнозують різке падіння ВВП.

Фінансовий експерт Василь Матій вважає, що різке підвищення зарплат без приросту ВВП загрожує країні інфляцією. Нещодавно в Міністерстві фінансів підрахували, що на зарплати Кабміну доведеться додатково виділити 41 мільярд гривень. Чиновники очікують, що зростання офіційної "мінімалки" скоротить кількість "сірих" зарплат і збільшить надходження до Пенсійного фонду. За планом очікується підвищення на 30%, але заради нього доведеться багато чим пожертвувати.

"Значна частина підприємств, які планували капітальні інвестиції в 2021 році, ймовірно, не зможуть це зробити, тому що багато грошей піде на утримання персоналу", - припустив Василь Матій. - "Тому не буде можливості здійснювати інвестиції, тобто збільшувати інтенсивність виробництва".

Крім того, багато податків і зборів залежать від "мінімалки", тому багатьом українцям доведеться віддавати державі більше грошей, та ще й на тлі інфляції.

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