Програму матеріальної допомоги безробітним в Україні вирішили розширити

Про це йдеться в законопроекті №3010а, який Верховна рада прийняла за основу в першому читанні 5 листопада.

Документ підтримали 292 парламентарії.

Проект пропонує внести зміни до статті 471 Закону "Про зайнятість населення" і передбачити надання допомоги по частковому безробіттю не тільки в період карантину через Китайський вірус, а також у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Закон надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Раніше повідомлялося, що Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування виділили додаткові гроші на випадок безробіття. Таку постанову прийняв Кабмін 28 жовтня.

Зокрема, грошові кошти виділені для виплат допомоги по безробіттю і по частковому безробіттю на період карантину по китайському вірусу, випливає з постанови, прийнятої на засіданні уряду 28 жовтня.

Зазначено, що всього з Фонду боротьби з китайським вірусом виділено майже 1,28 млрд грн на бюджетні програми з виплат безробітним.

Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділені гроші на суму майже 1,2 млрд грн. Для виплат по частковому безробіттю на період карантину-гроші на суму 80 млн грн.

Як зазначили в Мінекономіки, за програмою виплат з часткового безробіття з початку урядового карантину вже здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн.

Зазначимо, безробіття в Україні за рік збільшилося на 59% (159 тисяч осіб) і становить 427 тисяч осіб. З початку карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали 525 тисяч осіб – на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Йдеться тільки про тих безробітних, які офіційно зареєструвалися.

Такі дані надав Державний центр зайнятості у жовтні.

Найбільше-в 1,8 – 2,8 рази-кількість безробітних зросла в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та Києві. А ось у Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях їх число збільшилося на 32-38%.

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