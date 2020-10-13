Нинішній показник кількості безробітних в Україні більш ніж в два рази перевищив той же показник минулого року

Станом на 12 жовтня, в Україні зареєстровано 427 тисяч безробітних. Цей показник на 59% (тобто 159 тисяч осіб) перевищує дані за той же період 2019 року, передає "Радіо свобода" з посиланням на дані відповідного запиту до Державного центру зайнятості.

З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі осіб - в центрі цей показник оцінюють як на 53% вище, ніж за такий же період минулого року.

У відомстві також розкрили, в яких регіонах ситуація найбільш патова, і де - найменш.

Так, найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та Києві - з початку карантину показник підскочив у два рази.

При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%.

342 тисяч українцям, які стали на облік, вдалося працевлаштуватися за час карантину. На сьогодні, в базі Центру пропонується 67 тис. вакансій, це на 34% менше, ніж минулого року. Так, якщо в 2019-му 12 жовтня на одну вакансію претендували 3 людини, то зараз - шестеро.

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В середньому, як відзначають фахівці, зарплати по ринку впали на 10-15%, хоча на початку року планувався приріст на 20-25%. Скорочення зарплат найбільше зачепило IT-фахівців і топ-менеджерів – в середньому на 15-30%.

Але найбільшого удару карантин завдав зайнятості населення. Реальна кількість звільнених українців або тих, що стали тимчасово через обмежувальні заходи безробітними не назве ніхто. Для багатьох компаній відправка співробітників у частково і повністю неоплачувану відпустку була основним рішенням.

Але експерти очікують, що зарплати скоро піднімуться, правда, динаміка не буде такою високою, як в минулі роки. НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на 4,1%, а реальних - на 1,3%. МВФ, у свою чергу, запевняє, що зростання буде на рівні 3,6%.

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